Тренер «Салавата» напомнил слова Муртазы Рахимова после победы над «Ак Барсом»

Первый президент Башкортостана считал «Ак Барс» принципиальным соперником

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов словами бывшего главы Башкортостана Муртазы Рахимова прокомментировал победу над «Ак Барсом». Уфимская команда обыграла «барсов» в овертайме со счетом 3:2.

— Игра с «Ак Барсом» — это всегда 110% энергии и «физики». К игре с «Ак Барсом» психологически настраивать игроков не нужно. Они все помнят, что Муртаза Губайдуллович говорил: «Можно проиграть всем, кроме «Ак Барса», — сказал на пресс-конференции Козлов.

«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс». предоставлено ХК «Ак Барс»

«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в Уфе. В первой игре уфимцы победили со счетом 5:3. «Ак Барс» не может выиграть в столице Башкортостана с осени 2022 года.



«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, опережая казанцев на четыре очка. Команда Анвара Гатиятулина идет на третьей строчке турнирной таблицы Востока.

Муртаза Рахимов был президентом Башкортостана с 25 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года. Цитату о матчах с «Ак Барсом» чиновник произнес в 2014 году.

Зульфат Шафигуллин