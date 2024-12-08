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Тренер «Салавата» напомнил слова Муртазы Рахимова после победы над «Ак Барсом»

19:14, 08.12.2024

Первый президент Башкортостана считал «Ак Барс» принципиальным соперником

Тренер «Салавата» напомнил слова Муртазы Рахимова после победы над «Ак Барсом»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов словами бывшего главы Башкортостана Муртазы Рахимова прокомментировал победу над «Ак Барсом». Уфимская команда обыграла «барсов» в овертайме со счетом 3:2.

— Игра с «Ак Барсом» — это всегда 110% энергии и «физики». К игре с «Ак Барсом» психологически настраивать игроков не нужно. Они все помнят, что Муртаза Губайдуллович говорил: «Можно проиграть всем, кроме «Ак Барса», — сказал на пресс-конференции Козлов.

«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс». предоставлено ХК «Ак Барс»

«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в Уфе. В первой игре уфимцы победили со счетом 5:3. «Ак Барс» не может выиграть в столице Башкортостана с осени 2022 года.

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, опережая казанцев на четыре очка. Команда Анвара Гатиятулина идет на третьей строчке турнирной таблицы Востока.

Муртаза Рахимов был президентом Башкортостана с 25 декабря 1993 года по 15 июля 2010 года. Цитату о матчах с «Ак Барсом» чиновник произнес в 2014 году.

Зульфат Шафигуллин

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