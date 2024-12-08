«Талибан»* поздравил сирийцев с захватом Дамаска
Контролирующее Афганистан движение «Талибан»* поздравило сирийскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* с недавними успехами в захвате Дамаска. В своем официальном заявлении, опубликованном в социальной сети X, Министерство иностранных дел Талибана* отметило, что это событие стало значимым шагом к устранению конфликта и нестабильности в регионе.
Сирийская вооруженная оппозиция, представляющая собой коалицию нескольких военизированных группировок, ранее объявила о захвате столицы страны и контроле над ее центральными районами.
Министерство иностранных дел России сообщило, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост по итогам переговоров с участниками конфликта и покинул страну.
Справка
*Признано террористическим и запрещено на территории Российской Федерации.
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