«Талибан»* поздравил сирийцев с захватом Дамаска

Фото: Динар Фатыхов

Контролирующее Афганистан движение «Талибан»* поздравило сирийскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* с недавними успехами в захвате Дамаска. В своем официальном заявлении, опубликованном в социальной сети X, Министерство иностранных дел Талибана* отметило, что это событие стало значимым шагом к устранению конфликта и нестабильности в регионе.



Сирийская вооруженная оппозиция, представляющая собой коалицию нескольких военизированных группировок, ранее объявила о захвате столицы страны и контроле над ее центральными районами.

Министерство иностранных дел России сообщило, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост по итогам переговоров с участниками конфликта и покинул страну.



Рената Валеева