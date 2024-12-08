В ДТП в Мензелинском районе один человек погиб, двое госпитализированы

Сегодня в Мензелинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «газель», который совершал поворот направо на месте дорожных работ. В результате удара «газель» опрокинулась, а Lada съехала в кювет.

Пассажир «газели» скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля Lada были госпитализированы с различными травмами.

Рената Валеева