«Ак Барс» назвал состав на матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе

Амир Мифтахов сыграет в воротах «барсов» с первых минут

«Ак Барс» опубликовал состав на игру с «Салаватом Юлаевым» в Уфе в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

В воротах «Ак Барса» против «Салавата Юлаева» сыграет Амир Мифтахов. Вторым голкипером на игру заявлен Тимур Билялов. Других изменений, по сравнению с последним матчем команды с «Витязем» (5:3), нет.

В первом матче команд в Уфе победу одержали хоккеисты «Салавата Юлаева» со счетом 5:3.

«Салават Юлаев» идет вторым в Восточной конференции с 46 очками в 32 матчах. «Ак Барс» отстает от уфимцев на три балла, занимая третью строчку на Востоке с одной игрой в запасе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире встречу из Уфы покажут местные телеканалы ТНВ и БСТ.

Зульфат Шафигуллин