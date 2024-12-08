В Дагестане задержали террористическую группу, готовившую крупный теракт

Управление ФСБ России по Республике Дагестан сообщило о задержании 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации. По данным ведомства, задержанные планировали совершить крупный террористический акт.

В ходе обысков у задержанных обнаружены стрелковое оружие, боеприпасы, два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления и одна тонна аммиачной селитры в 20 мешках.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Задержанные дали признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Рената Валеева