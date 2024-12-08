«Ак Барс» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в матче чемпионата КХЛ

Второе «зеленое дерби» в сезоне

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции с 46 очками в 32 матчах. Уфимцы опережают в таблице «Ак Барс» на три балла, казанцы при этом имеют одну игру в запасе.

Это второе «зеленое дерби» в текущем сезоне. В первой встрече команд в Уфе победу одержали хоккеисты «Салавата Юлаева» со счетом 5:3. Игра была дебютной для Анвара Гатиятулина за «Ак Барс» в официальных матчах на посту главного тренера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Салават Юлаев» продлил беспроигрышную серию в КХЛ до пяти игр подряд. «Ак Барс» не проигрывает в чемпионате на протяжении последних четырех матчей.

В очных встречах казанцы имеют преимущество по количеству побед. «Ак Барс» побеждал «Салават Юлаев» в чемпионатах КХЛ 51 раз, еще в 47 случаях выиграли уфимцы. По разнице шайб также впереди хоккеисты из Казани — 250 против 240.

В последний раз «Ак Барс» обыгрывал соперника в Уфе 27 сентября 2022 года — 3:0. С тех пор казанцы проиграли в столице Башкортостана шесть матчей подряд.

В прямом эфире встречу из Уфы покажут местные телеканалы ТНВ и БСТ.

Зульфат Шафигуллин