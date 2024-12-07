«КОС-Синтез» закончил игровой год двумя победами над «Динамо-СШОР»

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» дважды обыграл астраханское «Динамо-СШОР» в Казани в рамках 8-го тура чемпионата России по водному поло. Команда Евгения Ярощука закончила игровой год лидером турнирной таблицы.

Накануне «КОС-Синтез» переиграл главного конкурента в лице «Динамо-СШОР» со счетом 7:6. В субботу казанцы одолели астраханцев намного увереннее. Субботний матч закончился победой «КОС-Синтез» — 12:5.

Тремя голами в составе казанцев отметился Адель Латыпов. Еще по два мяча забросили Роман Шепелев и Эмиль Зиннуров.

«КОС-Синтез» (Казань) — «Динамо-СШОР» (Астрахань) — 12:5 (3:0, 3:1, 2:1, 4:3)

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Латыпов (3), Шепелев (2), Зиннуров (2), Лазарев (1), Васильев (1), Деревянкин (1), Пронин (1), Лисунов (1).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«КОС-Синтез» закончил игровой год лидером турнирной таблицы чемпионата России. Казанцы одержали в турнире 25 побед подряд. Ранее команда Ярощука выиграла первый этап чемпионата. Второе место в таблице занимает «Динамо-СШОР», отставая от «КОС-Синтеза» на восемь очков.



Зимний перерыв в чемпионате России продлится до середины января. 17–18 января «КОС-Синтез» сыграет в гостях с серебряным призером прошлого сезона — командой «Спартак-Волгоград».

Зульфат Шафигуллин