«Мир» стал словом года по версии импринта «Лингва»

Фото: Максим Платонов

«Мир» стал словом года по версии импринта «Лингва», издательства «Мир и Образование» и филологического проекта «Скворцовские чтения». Об этом сообщает пресс-служба «Эксмо-Аст».

Отмечается, что за «мир» проголосовали 26,5% участников проекта. Следом идут «Семья» и «Цифровизация» (по 16%). Третье место между собой разделили «выборы», «искусственный интеллект» и «осознанность» (по 10,5%).

— «Мир» — в русском языке это слово используют в двух значениях как минимум — мироздание и отсутствие кровопролития. Оба актуальны, так как судьба мироздания связана с отсутствием глобальной войны, — прокомментировал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В пресс-службе добавили, что в специальной номинации победило лово «скуф».

— Популярность слова подтверждается его стремительным ростом в поисковых запросах Google и «Яндекс» в 2024 году, а также массовым употреблением в медиапространстве. Слово прошло путь от сленгового до нарицательного, общеупотребительного понятия, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, слово «вайб» признано словом 2024 года по результатам голосования экспертов портала «Грамота.ру». Более 400 филологов выбрали его из шорт-листа из 11 слов, отдав ему 256 голосов. На втором месте расположился «скуф» (229 голосов).

Елизавета Пуншева