Эксперт объяснил, почему Галимов проводит свой лучший сезон в «Ак Барсе»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший хоккеист Сергей Коньков оценил выступление нападающего «Ак Барса» Артема Галимова в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эксперт объяснил, за счет чего форвард проводит свой лучший сезон в карьере.

— Думаю, много определяют его партнеры, — сейчас он выходит с Барабановым и Сафоновым, а в большинстве с иностранцами. Понятно, что надо переподписывать контракт, но разве игроки не хотят набирать очки в каждом матче? Здесь много факторов, например, что-то изменил в подготовке перед сезоном, по ходу него, фокус иначе выстроил, настрой поменялся, доверия больше со стороны штаба Гатиятулина, — сказал Коньков Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Галимов в нынешнем сезоне побил собственный рекорд результативности в КХЛ. Нападающий «Ак Барса» забил 15 шайб и отдал 13 голевых передач в 31 матче чемпионата. До этого Галимов никогда не забивал больше 13 голов за сезон.

«Ак Барс» после 31 матча идет на третьем месте в Восточной конференции с 43 очками. В следующей игре казанцы сыграют 8 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 14.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин