Следствие запросит арест для школьника, напавшего на сверстников в краснодарской школе

Фото: Ирина Плотникова

Подросток, который напал на сверстников в краснодарской школе, задержан. Следствие будет просить о его аресте, сообщает СУ СКР по Кубани.

— В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем СКР. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — отмечается в сообщении.

Накануне в результате конфликта в учреждении Краснодара пострадали пять школьников. 13-летний мальчик находился в детской краевой клинической больнице в состоянии средней тяжести. 15-летний ученик получил ножевое ранение стопы и также госпитализирован. 14-летний школьник доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Двое других учеников получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 293 (халатность) УК России.

Елизавета Пуншева