После драки в краснодарской школе возбуждено уголовное дело
Следственное управление Следкома России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту драки в школе №94, в результате которой пострадали пять учеников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 293 (халатность) УК РФ.
Как сообщалось ранее, в результате конфликта пострадали пять школьников. 13-летний мальчик находится в детской краевой клинической больнице в состоянии средней тяжести. 15-летний ученик получил ножевое ранение стопы и также госпитализирован. 14-летний школьник доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Двое других учеников получили легкие травмы и от госпитализации отказались.
По данным оперативного штаба региона, нападавший задержан. Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.