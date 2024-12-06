После драки в краснодарской школе возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов

Следственное управление Следкома России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту драки в школе №94, в результате которой пострадали пять учеников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 293 (халатность) УК РФ.

Как сообщалось ранее, в результате конфликта пострадали пять школьников. 13-летний мальчик находится в детской краевой клинической больнице в состоянии средней тяжести. 15-летний ученик получил ножевое ранение стопы и также госпитализирован. 14-летний школьник доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Двое других учеников получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

По данным оперативного штаба региона, нападавший задержан. Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия.

Рената Валеева