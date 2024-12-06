В Краснодаре в школе произошла массовая драка: пострадали пять школьников

В школе №94-Ф поселка Российский в Краснодаре произошла массовая драка среди учеников. По предварительным данным, пострадали пять человек. Напавший задержан.

Правоохранительные органы уже прибыли на место происшествия и проводят расследование, чтобы установить причины и обстоятельства конфликта. Следственно-оперативная группа также направлена в учебное заведение по поручению региональной прокуратуры, которая начала свою проверку.

Представитель прокуратуры подтвердил ТАСС информацию о происшествии и о проводимом расследовании.

В настоящее время подробности инцидента выясняются. Администрация города выражает обеспокоенность произошедшим и обещает оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Расследование продолжается.

Рената Валеева