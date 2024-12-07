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Рустам Минниханов посетил сельхозярмарку в агропромпарке «Казань»

15:37, 07.12.2024
Рустам Минниханов посетил сельхозярмарку в агропромпарке «Казань»
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сельхозярмарку в агропромпарке «Казань». Его сопровождал глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов пообщался с продавцами и покупателями, оценил ассортимент представленных товаров, а также посетил производственный цех.

Сольхозярмарки стартовали 14 сентября на 13 площадках Казани, 2 площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, 3 площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в муниципальных районах.

По итогам 12 недель фермерскую продукцию реализовали на 939 млн рублей. В частности, татарстанцы купили свыше 6 тыс. тонн овощей, в том числе 3,7 тыс. тонны картофеля, 210 тонн молока, 527 тонн сахара, 949 тонн мяса, а также свыше 2,1 млн куриных яиц. Для проведения ярмарок было задействовано 11 тыс. единиц транспорта. Ярмарки продлятся до 29 декабря.

Елизавета Пуншева

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