Рустам Минниханов посетил сельхозярмарку в агропромпарке «Казань»
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сельхозярмарку в агропромпарке «Казань». Его сопровождал глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба главы региона.
Минниханов пообщался с продавцами и покупателями, оценил ассортимент представленных товаров, а также посетил производственный цех.
Сольхозярмарки стартовали 14 сентября на 13 площадках Казани, 2 площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, 3 площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в муниципальных районах.
По итогам 12 недель фермерскую продукцию реализовали на 939 млн рублей. В частности, татарстанцы купили свыше 6 тыс. тонн овощей, в том числе 3,7 тыс. тонны картофеля, 210 тонн молока, 527 тонн сахара, 949 тонн мяса, а также свыше 2,1 млн куриных яиц. Для проведения ярмарок было задействовано 11 тыс. единиц транспорта. Ярмарки продлятся до 29 декабря.
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