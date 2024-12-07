Глава ФЛГР Вяльбе назвала Большунова спортсменом года в России

Фото: Динар Фатыхов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает лыжника Александра Большунова лучшим спортсменом 2024 года в стране. В прошлом сезоне олимпийский чемпион проиграл лишь в двух гонках.

— Для меня спортсмен года — Александр Большунов. В лыжах все измеряется сезонами, а в сезоне -23/24 он выступал на всех этапах Кубка России, на чемпионате России, на Спартакиаде и проиграл только две гонки. Это говорит о том, что он был в феерической форме, — сказала Вяльбе Sport24.

В межсезонье Большунов перешел в сборную Татарстана по лыжным гонкам. В прошлом сезоне лыжник выступал за команду Архангельской области.

В текущем сезоне Большунов по итогам двух этапов Кубка России занимает шестое место в общем зачете турнира. Лидер сборной России пока не выиграл ни одной гонки. По словам тренера национальной команды Юрия Бородавко, у Большунова обнаружена проблема по медицинской части.

Зульфат Шафигуллин