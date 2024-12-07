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Министерствам образования и здравоохранения Татарстана вручили сертификаты на новое оборудование

12:17, 07.12.2024
Министерствам образования и здравоохранения Татарстана вручили сертификаты на новое оборудование
Фото: Михаил Захаров

Сегодня в ходе традиционного совещания «Ак Барс Банк» вручил министерствам здравоохранения и образования Татарстана сертификаты на новое оборудования. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Минздрав получил сертификат на автоматизированные рабочие места в количестве 5 тыс. единиц, а Минобрнауки — на 4,3 тыс. ноутбуков.

Всего за все годы банк закупил оборудования и программного обеспечения на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Елизавета Пуншева

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