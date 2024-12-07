Министерствам образования и здравоохранения Татарстана вручили сертификаты на новое оборудование
Сегодня в ходе традиционного совещания «Ак Барс Банк» вручил министерствам здравоохранения и образования Татарстана сертификаты на новое оборудования. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.
Минздрав получил сертификат на автоматизированные рабочие места в количестве 5 тыс. единиц, а Минобрнауки — на 4,3 тыс. ноутбуков.
Всего за все годы банк закупил оборудования и программного обеспечения на общую сумму 3,8 млрд рублей.
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