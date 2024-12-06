Иран, Ирак и Сирия договорились о координации действий по ситуации в САР

Фото: Реальное время

Министры иностранных дел Ирана (Аббас Аракчи), Ирака (Фуад Хусейн) и Сирии (Бассам Саббаг) провели встречу в Багдаде и договорились о трехсторонней координации действий в отношении ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех стран, передает РИА «Новости».

В заявлении подчеркивается, что любая угроза безопасности Сирии рассматривается как общая угроза для всего региона. Стороны договорились о необходимости постоянных консультаций, дипломатических переговоров и сотрудничества для минимизации рисков эскалации.

— Достигнута договоренность о продолжении консультаций и координации между тремя странами для отслеживания развития событий в Сирии и готовности к любому развитию событий в предстоящие дни, — говорится в совместном заявлении.

Рената Валеева