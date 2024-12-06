Путин поручил правительству организовать соревнования среди инвалидов с участием стран БРИКС

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос проведения с 2026 года ежегодных открытых соревнований по профессиональному мастерству среди инвалидов совместно со странами БРИКС. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.

В рамках поручения правительству предстоит определить источники и объемы финансирования данных мероприятий.



Премьер-министр Михаил Мишустин должен представить доклад о проделанной работе до 1 июня 2026 года. Это предполагает разработку детального плана проведения соревнований, включая вопросы организации, участия и оценки результатов.

В ноябре президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал о планах сделать чемпионат по киберспорту среди стран БРИКС регулярным.

Рената Валеева