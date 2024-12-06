МИД Грузии уведомил Россию о четырех задержанных на митингах в Тбилиси россиянах

МИД Грузии официально уведомил Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии о задержании четырех российских граждан, участвовавших в недавних митингах в Тбилиси. Об этом заявил глава диппредставительства Дмитрий Трофимов, пишет ТАСС.

По словам Трофимова, общее число задержанных россиян составляет восемь человек, однако официальное уведомление получено только о четырех.

При этом, по имеющимся у Секции интересов данным, сведений о гибели или серьезном травмировании российских граждан во время протестных акций нет.

Напомним, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов, оппозиционные — 37,78%. Но они не признают результатов выборов. Президент Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, хотя по конституции должна быть беспартийной, призвала к митингам. Протестные акции не прекращаются на протяжении нескольких недель.

Рената Валеева