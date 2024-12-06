Новости спорта

07:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Лионель Месси признан MVP сезона в MLS

18:58, 06.12.2024
Лионель Месси признан MVP сезона в MLS
Фото: Максим Платонов

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан самым ценным игроком (MVP) сезона в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).

37-летний футболист клуба «Интер Майами» занял первое место в голосовании, опередив нападающего «Коламбус Крю» Кучо Эрнандеса.

«Интер Майами», за который выступает Месси, стал победителем регулярного чемпионата MLS. В 19 матчах Месси забил 20 голов и отдал 10 голевых передач. Несмотря на это, в первом раунде плей-офф «Интер Майами» уступил «Атланте Юнайтед», в составе которой играет российский полузащитник Алексей Миранчук.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также