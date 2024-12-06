Лионель Месси признан MVP сезона в MLS
Аргентинский нападающий Лионель Месси признан самым ценным игроком (MVP) сезона в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).
37-летний футболист клуба «Интер Майами» занял первое место в голосовании, опередив нападающего «Коламбус Крю» Кучо Эрнандеса.
«Интер Майами», за который выступает Месси, стал победителем регулярного чемпионата MLS. В 19 матчах Месси забил 20 голов и отдал 10 голевых передач. Несмотря на это, в первом раунде плей-офф «Интер Майами» уступил «Атланте Юнайтед», в составе которой играет российский полузащитник Алексей Миранчук.
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