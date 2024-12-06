Минниханов и посол Бахрейна обсудили развитие торгово-экономических связей

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в России Ахмедом Абдулрахманом Махмудом Исмаилом Аль Саати. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов подчеркнул важность российско-бахрейнских отношений и стремление Татарстана к активному сотрудничеству с Бахрейном. Он отметил регулярные визиты бахрейнских делегаций в республику, их участие в крупных форумах, таких как Татарстанский нефтегазохимический форум и KazanForum, а также вклад в работу Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

— Его Величество Король передает вам привет и наилучшие пожелания. Он всегда с теплотой вспоминает ваши встречи в Москве и Бахрейне, — передал посол.

Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, укрепления связей в научно-образовательной, культурной и туристической сферах, взаимодействия в области исламского банкинга и финансирования, а также индустрии «халяль».

3 ноября Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана и AAOIFI (Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений) подписали меморандум о взаимопонимании.

Рената Валеева