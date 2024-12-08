За месяц расходы россиян на содержание автомобиля меньше, чем на консервы
В этом месяце россияне потратили на содержание своего автомобиля всего 0,8% от общего бюджета. Это даже меньше, чем на покупку консервов. Такие данные были получены в результате анализа структуры потребительских расходов, который провел институт РОМИР.
Небольшая часть бюджета (1,8%) идет на покупку товаров, которые связаны с работой или учебой. На консервы тратится 1,1%, а 0,9% — на орехи, сухофрукты и семечки.
Доля расходов на содержание автомобиля свидетельствует о том, что потребители стремятся к экономии и поддержанию своего транспортного средства в хорошем состоянии.
Интересно, что состав трат почти не отличается у тех, кто готовит дома, и у тех, кто предпочитает питаться в кафе. Фрукты и орехи, которые добавляются к основным блюдам, показывают, что люди стараются экономить.
Более подробный анализ показывает, что 12% жителей России покупают хотя бы одну дисконтную карту в год, а ее средняя стоимость составляет 1 500 рублей. Это говорит о том, что даже обеспеченные люди, которые часто ходят в рестораны и магазины, хотят сэкономить.
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