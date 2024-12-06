Россия и Белоруссия проведут объединенное шествие «Бессмертного полка»

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Белоруссия планируют провести совместное шествие акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это следует из материалов, подготовленных к визиту президента России Владимира Путина в Минск, передает ТАСС.

В рамках плана мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея Победы, который будет представлен на утверждение Высшего государственного совета, предусмотрено проведение объединенного шествия в городах России и Белоруссии.

Напомним, шествие «Бессмертный полк» в этом году было отменено.

Рената Валеева