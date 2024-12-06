Россияне стали чаще интересоваться литературой об искусственном интеллекте

Сеть книжных магазинов «Читай-город» подчеркнула рост интереса россиян к литературе об искусственном интеллекте и изучении человеческого мозга. Согласно предоставленной информации, с января по сентябрь 2024 года продажи книг по искусственному интеллекту увеличились на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-продаж книг об ИИ за 2024 год вошли следующие произведения:

Петр Панда, Арина Сычева «ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети»;

Стивен Вольфрам «Как устроен ChatGPT. Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей»;

Оливье Келен, Мари-Алис Блете «Разработка приложений на базе GPT-4 и ChatGPT»;

Анатолий Постолит «Основы искусственного интеллекта в примерах на Python»;

Дамир Халилов «ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга».

Наряду с технической литературой растет популярность философских произведений, размышляющих о влиянии искусственного интеллекта на человечество. Например, книга Джеймса Баррата «Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens».

Среди российских авторов в топе Вячеслав Дубынин — в 2024 году его книги были прочитаны в полтора раза чаще, чем в 2023 году. Его произведение «Мозг и его потребности» стало популярным среди молодежи, что говорит о растущем интересе к теме человеческого разума среди молодого поколения, активно взаимодействующего с цифровыми технологиями.



Растет спрос на литературу, помогающую развивать когнитивные способности. Японские методики, такие как методика Кавашимы, а также советские подходы к тренировке памяти и внимания вновь становятся популярными после небольшого спада в предыдущие годы (+6%).

Напомним, что сервис «Яндекс Книги» объявил о результатах за прошедший год, подчеркнув, что среднее время, проводимое подписчиками в сервисе, увеличилось почти на треть.

Анастасия Фартыгина