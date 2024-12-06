В России время чтения электронных книг увеличилось на треть

Фото: Мария Зверева

Сервис «Яндекс Книги» объявил о результатах за прошедший год, подчеркнув, что среднее время, проводимое подписчиками в сервисе, увеличилось почти на треть. Наиболее читаемым художественным произведением стал новый роман Виктора Пелевина «Круть», а среди нон-фикшена лидирует книга Натальи Красновой «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии».



В топе художественной литературы оказались романы, экранизированные в 2024 году:

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина занял третье место;

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского — шестое;

«Дюна» Фрэнка Герберта — девятое;

современные остросюжетные книги представлены произведениями «Тоннель» Яны Вагнер — четвертое место;

«Лес» Светланы Тюльбашевой — восьмое.

В области нехудожественной литературы более половины списка составляют книги по психологии, включая «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского на четвертом месте и «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» Ольги Примаченко на десятом. Также в этот список вошли биография Илона Маска и бестселлер «Думай медленно... Решай быстро».

Самой дочитываемой книгой среди пользователей стал роман Виктора Дашкевича «Императорский Див. Колдун Российской империи», а самой обсуждаемой — «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидиса.

По словам Юлии Мишкуц, руководителя по контенту «Яндекс Книг», «чтение и прослушивание книг остаются популярными благодаря увлекательному контенту и внедрению новых технологий». В среднем пользователи сервиса читают и слушают 13 книг в год, дочитывая больше половины из них.

Число пользователей, выбирающих аудиокниги, также растет: 86% подписчиков хотя бы раз использовали этот формат, а 17% стали регулярно переключаться между аудио и текстом. Время, проведенное за прослушиванием книг, увеличилось более чем на 42%. С запуском функции виртуального рассказчика, которая доступна для более 110 тысяч произведений, книги с голосовым сопровождением стали столь же популярны, как и традиционные аудиоверсии.

Анастасия Фартыгина