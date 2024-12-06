В Казани пресекли незаконное строительство коттеджа на берегу реки

Фото: Динар Фатыхов

В Кировском районе Казани приостановлено возведение коттеджа на участке у водоема площадью 417 гектаров. Застройщик не получил разрешение на строительство, сообщили в пресс-службе судебных приставов Татарстана.

На территории уже провели ландшафтные работы и высадили туи, а строительные работы выполняла нанятая бригада рабочих. С жалобой в суд обратилась природоохранная прокуратура, после чего Кировский районный суд вынес решение о запрете всех работ. Судебные приставы опечатали въезд на участок и остановили стройку.

Представители ведомства будут регулярно проверять территорию, чтобы предотвратить возобновление строительства. В случае продолжения нарушений застройщик будет привлечен к ответственности.

Анастасия Фартыгина