В Казани пресекли незаконное строительство коттеджа на берегу реки
В Кировском районе Казани приостановлено возведение коттеджа на участке у водоема площадью 417 гектаров. Застройщик не получил разрешение на строительство, сообщили в пресс-службе судебных приставов Татарстана.
На территории уже провели ландшафтные работы и высадили туи, а строительные работы выполняла нанятая бригада рабочих. С жалобой в суд обратилась природоохранная прокуратура, после чего Кировский районный суд вынес решение о запрете всех работ. Судебные приставы опечатали въезд на участок и остановили стройку.
Представители ведомства будут регулярно проверять территорию, чтобы предотвратить возобновление строительства. В случае продолжения нарушений застройщик будет привлечен к ответственности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.