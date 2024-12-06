Новую «Золотую маску» не будут давать создателям спектаклей

С 1 февраля 2025 года премия «Золотая маска» будет вручаться только за коллективный творческий труд театров, согласно новому положению, принятому секретариатом союза театральных деятелей.

Теперь награды не будут присуждаться отдельным создателям спектаклей, таким как режиссеры и актеры, а будут отмечаться только результаты работы всего театра, включая авторов и исполнителей главных ролей.

Изменения также касаются списка номинаций: конкурс «Эксперимент» упразднен, а общее число лауреатов останется на уровне 42.

Эксперты и жюри смогут голосовать только «за» или «против», без возможности воздержаться. В новой редакции положения подчеркивается необходимость следования этическим нормам, изложенным К.С. Станиславским.

Анастасия Фартыгина