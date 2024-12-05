В России опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки, утвержденный Минтрансом России. Согласно новым правилам, пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом, что ранее не было возможно. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В действующей системе, если пассажир опаздывал на рейс «туда-обратно», авиакомпании могли аннулировать весь заказ. Теперь эта практика будет отменена, что обеспечит сохранение обратного билета за пассажиром.

Кроме того, новые правила ограничивают размер платы за аннулирование или изменение условий перевозки фактическими расходами перевозчика, исключая дополнительные комиссии.

Авиакомпаниям также будет предписано разработать и утвердить документы с принципами ценообразования, что повысит прозрачность ценовой политики в сфере авиаперевозок. Эти изменения направлены на защиту прав пассажиров и улучшение их опыта при путешествиях.

Напомним, что в 2024 году география полетов Международного аэропорта «Казань» значительно расширилась благодаря новым партнерам и увеличению количества рейсов по уже существующим направлениям.



Анастасия Фартыгина