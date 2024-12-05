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Президент Франции принял отставку правительства после вотума недоверия

17:12, 05.12.2024
Президент Франции принял отставку правительства после вотума недоверия
Фото: Latrach Med Jamil on Unsplash

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение об отставке премьер-министра Мишеля Барнье, после того как Национальное собрание проголосовало за резолюцию о недоверии к его правительству. Об этом сообщили в ТАСС.

  • Это решение было принято в ответ на критику действий Барнье, который в обход парламента утвердил социальные разделы государственного бюджета на 2025 год.

Премьер-министр прибыл в Елисейский дворец, чтобы официально подать прошение об отставке, что стало следствием голосования, в котором 331 депутат высказался против его кабинета.

Правительство Барнье, назначенное на пост 5 сентября, стало самым краткосрочным в истории страны, просуществовав всего 90 дней. Кадры его прибытия в Елисейский дворец были показаны телеканалом BFM TV.

Анастасия Фартыгина

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