ХК «Ак Барс» отправился на двухматчевый выезд с «Витязем» и «Салаватом Юлаевым»

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Ак Барс» готовится к важным выездным играм. 6 декабря команда встретится с подмосковным «Витязем», а 8 декабря — с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.



В состав команды вошли три вратаря: Тимур Билялов, Амир Мифтахов и Булат Мухамов.

Защитную линию представляют Никита Евсеев, Даниил Журавлев, Артемий Князев, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер и Дмитрий Юдин.

Нападающие команды: Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Егор Коршков, Семен Кошелев, Денис Комков, Николас Петан, Илья Сафонов и Кирилл Семенов, а также Дмитрий Яшкин.



Анастасия Фартыгина