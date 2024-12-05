В ряде домов Приволжского и Советского районов Казани вода окрасится в зеленый цвет

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Жители Приволжского и Советского районов Казани могут столкнуться с окрашиванием воды в зеленый цвет. Это связано с введением красителя «Уранин-А» в магистральные тепловоды от котельной «Азино». Об этом сообщили в мэрии города.



Специалисты «Казанских тепловых сетей» используют этот метод для выявления мест утечки теплоносителя.

Краситель «Уранин-А» одобрен Роспотребнадзором для использования в системах теплоснабжения. Он безопасен для здоровья людей и окружающей среды.

Анастасия Фартыгина