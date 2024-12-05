В Бугульме назначен новый начальник отдела внутренних дел

Сегодня в Бугульме состоялась церемония представления нового начальника отдела МВД России по Бугульминскому району. Замминистра внутренних дел Татарстана Фяргат Мухаметзянов представил личному составу подполковника полиции Ленара Салемгараева, сообщили в пресс-службе.

Мухаметзянов подчеркнул важность работы сотрудников полиции и пожелал Салемгараеву успехов на новом посту. В церемонии также приняли участие глава Бугульминского района Линар Закиров и руководители силовых структур, которые поздравили нового начальника ОМВД и пожелали ему эффективной работы и взаимодействия с местными властями.

Ленар Салемгараев, родившийся в 1986 году в Азнакаево, служит в органах внутренних дел с 2005 года. Он окончил Казанский юридический институт МВД России и ранее занимал должность начальника отдела МВД России по Ютазинскому району.

В своем ответном слове Салемгараев пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности жителей Бугульминского района.

Рената Валеева