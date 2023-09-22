Казань и Минск подпишут соглашение о побратимстве

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казань и Минск планируют заключить соглашение о побратимстве и разработать дорожную карту по его реализации. Договоренности о его подписании представители городов достигли на круглом столе в столице Татарстана.

Среди перспективных направлений сотрудничества Казани и Минска обозначена медицинская сфера. Столица Белоруссии уже переняла опыт работы местных многофункциональных центров.

На круглом столе обратили внимание, что столица Татарстана сотрудничает с Минским автомобильным заводом. Казань также изучала опыт работы автотранспортных предприятий столицы Белоруссии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый заместитель председателя исполкома Минска Надежда Лазаревич на круглом столе заявила о красоте столицы Татарстана. По ее мнению, в городе чувствуется толерантность жителей по отношению друг к другу, сообщается на сайте мэрии Казани.

На сегодняшний день между Казанью и Минском действует соглашение о сотрудничестве в экономической, научно-технической и культурных областях. Оно подписано в 1997 году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина