Татарстан вошел в топ-5 регионов России по длительности онлайн-встреч

Фото: Мария Зверева

Татарстан занял почетное место в пятерке лидеров среди регионов России по времени, проведенному в сервисах видео-конференц-связи. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк», сообщили «Реальному времени».

Осенью 2024 года трафик приложений для ВКС в республике вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя активное внедрение онлайн-встреч в повседневную жизнь татарстанцев. В топ-5 регионов-лидеров также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Самарская область.

Хотя татарстанцы предпочитают зарубежные сервисы Zoom и Skype, популярность отечественных платформ также растет. В частности, «Яндекс Телемост» показал прирост трафика на 241%, «Контур.Толк» — на 90%, а Pruffme — на 67% по сравнению с осенью 2023 года.

Средняя продолжительность онлайн-встречи в Татарстане составляет 31 минуту. Наиболее активными пользователями являются люди в возрасте от 35 до 44 лет (37% пользователей), за ними следуют пользователи от 25 до 34 лет (25%).

Рената Валеева