В Казани ограничат движение транспорта в центре города на новогодние праздники

Фото: Максим Платонов

В Казани с 00.00 19 декабря по 00.00 14 января будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц в связи с подготовкой и проведением новогодних праздничных мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Полностью перекроют движение по улице Кремлевской (от улицы Чернышевского до площади Первого Мая).

При необходимости ограничения будут введены также на следующих участках:

улица Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова — в обе стороны);

улица Бондаренко (от дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима — в обе стороны);

улица З. Султана (от улицы Ш. Марджани до улицы Каюма Насыри);

улица Ш. Марджани (от улицы Татарстан до улицы Ф. Карима).

Гражданам рекомендуется учитывать ограничения при планировании поездок в указанный период.

Напомним, с 9 по 22 декабря в Казани будет частично ограничено движение транспорта на улице Овражной в районе домов №1а и №2а.

Рената Валеева