В Казани ограничат движение транспорта в центре города на новогодние праздники
В Казани с 00.00 19 декабря по 00.00 14 января будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц в связи с подготовкой и проведением новогодних праздничных мероприятий. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.
Полностью перекроют движение по улице Кремлевской (от улицы Чернышевского до площади Первого Мая).
При необходимости ограничения будут введены также на следующих участках:
- улица Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова — в обе стороны);
- улица Бондаренко (от дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима — в обе стороны);
- улица З. Султана (от улицы Ш. Марджани до улицы Каюма Насыри);
- улица Ш. Марджани (от улицы Татарстан до улицы Ф. Карима).
Гражданам рекомендуется учитывать ограничения при планировании поездок в указанный период.
Напомним, с 9 по 22 декабря в Казани будет частично ограничено движение транспорта на улице Овражной в районе домов №1а и №2а.
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