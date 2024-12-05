В Советском районе эвакуируют еще четыре бесхозных автомобиля

Фото: Максим Платонов

В Казани, в соответствии с порядком учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств, эвакуируют четыре автомобиля. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов.



Если в течение пяти дней с момента публикации этого объявления транспортное средство не заберут, то 13 декабря администрация района эвакуирует его на спецстоянку по адресу: ул. Аделя Кутуя, 157б, ул. Татарстан (ул. Портовая, 2Ак1).

Хранение автомобиля осуществляется на три месяца со дня перемещения, если по истечении срока его так и не заберут, автомобиль признают бесхозяйным. Также можно самостоятельно отказаться от права на транспортное средство в пользу организации, осуществляющей утилизацию.

Напомним, в начале месяца сообщалось о эвакуации 11 автомобилей в этом же районе города.



Дарья Пузикова