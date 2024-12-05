В Советском районе эвакуируют еще четыре бесхозных автомобиля
В Казани, в соответствии с порядком учета, перемещения, хранения, утилизации брошенных, бесхозяйных транспортных средств, эвакуируют четыре автомобиля. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов.
Если в течение пяти дней с момента публикации этого объявления транспортное средство не заберут, то 13 декабря администрация района эвакуирует его на спецстоянку по адресу: ул. Аделя Кутуя, 157б, ул. Татарстан (ул. Портовая, 2Ак1).
Хранение автомобиля осуществляется на три месяца со дня перемещения, если по истечении срока его так и не заберут, автомобиль признают бесхозяйным. Также можно самостоятельно отказаться от права на транспортное средство в пользу организации, осуществляющей утилизацию.
Напомним, в начале месяца сообщалось о эвакуации 11 автомобилей в этом же районе города.
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