Российские пловцы поедут на ЧМ в нейтральном статусе
В их числе татарстанский пловец Андрей Минаков
Российские пловцы, отобравшиеся на чемпионат мира в Будапеште, получили нейтральный статус.
По итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге на международный турнир квалифицировались Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова, Юлия Ефимова, Роман Акимов, Илья Бородин, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Мирон Лифинцев, Савелий Лузин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.
У татарстанского пловца Андрея Минакова нейтральный статус уже был — он получил его перед ноябрьским Кубком мира в Южной Корее.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.