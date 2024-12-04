МОК предложил переизбрать Шамиля Тарпищева в качестве члена организации
Выборы пройдут в середине марта в Греции
Исполком Международного олимпийского комитета предложил переизбрать Шамиля Тарпищева в качестве члена организации. Президент Федерации тенниса России стал членом МОК в 1994 году.
Сейчас Тарпищеву 76 лет. С учетом возрастного ценза (до 80 лет) МОК предлагает переизбрать еще девять членов организации.
Выборы пройдут в середине марта во время 144‑й сессии МОК в Греции.
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