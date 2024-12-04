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МОК предложил переизбрать Шамиля Тарпищева в качестве члена организации

21:05, 04.12.2024

Выборы пройдут в середине марта в Греции

МОК предложил переизбрать Шамиля Тарпищева в качестве члена организации
Фото: Динар Фатыхов

Исполком Международного олимпийского комитета предложил переизбрать Шамиля Тарпищева в качестве члена организации. Президент Федерации тенниса России стал членом МОК в 1994 году.

Сейчас Тарпищеву 76 лет. С учетом возрастного ценза (до 80 лет) МОК предлагает переизбрать еще девять членов организации.

Выборы пройдут в середине марта во время 144‑й сессии МОК в Греции.

Дарья Беззубова

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