Сафонов попал в окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов включен в состав сборной России на Кубок Первого канала. Хоккейный турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Всего в окончательный список попали 33 хоккеиста, 17 из которых представляют петербургский СКА. Главным тренером россиян является Роман Ротенберг, тренирующий питерскую команду. Средний возраст состава игроков сборной России на турнире составит 24,5 года.

Вне списка на Кубок Первого канала остался защитник «Ак Барса» Никита Лямкин. Накануне хоккеист казанской команды побил личный рекорд результативности за один сезон в КХЛ. Лямкин впервые в карьере набрал 22 (3+19) очка по системе «гол+пас».

В Кубке Первого канала выступят четыре команды — сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также команда легионеров КХЛ.

Зульфат Шафигуллин