КХЛ признала форварда «Ак Барса» Барабанова лучшим игроком дня

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов признан лучшим игроком прошедшего дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Форвард казанцев оформил дубль в ворота московского «Динамо» (5:4).

Барабанов получил 19% голосов по итогам голосования в соцсетях КХЛ. В опросе нападающий обошел вратаря «Лады» Владислава Подъяпольского, отразившего все 33 броска в игре с «Северсталью» (1:0).

«Ак Барс» переиграл московское «Динамо» в Казани со счетом 5:4, проигрывая по ходу встречи в две шайбы. Барабанов забил два гола и отдал один голевой пас. Его игровое звено поучаствовало в четырех из пяти шайб в ворота «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После 30 матчей «Ак Барс» набрал 41 очко и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. Барабанов в текущем сезоне КХЛ забил 10 голов и отдал 17 ассистов в 29 играх чемпионата.

Зульфат Шафигуллин