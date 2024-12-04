КХЛ признала форварда «Ак Барса» Барабанова лучшим игроком дня
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов признан лучшим игроком прошедшего дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Форвард казанцев оформил дубль в ворота московского «Динамо» (5:4).
Барабанов получил 19% голосов по итогам голосования в соцсетях КХЛ. В опросе нападающий обошел вратаря «Лады» Владислава Подъяпольского, отразившего все 33 броска в игре с «Северсталью» (1:0).
«Ак Барс» переиграл московское «Динамо» в Казани со счетом 5:4, проигрывая по ходу встречи в две шайбы. Барабанов забил два гола и отдал один голевой пас. Его игровое звено поучаствовало в четырех из пяти шайб в ворота «Динамо».
После 30 матчей «Ак Барс» набрал 41 очко и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. Барабанов в текущем сезоне КХЛ забил 10 голов и отдал 17 ассистов в 29 играх чемпионата.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.