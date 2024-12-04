Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён подал в отставку и принес извинения гражданам страны за инцидент с ложным объявлением военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap, пишет ТАСС.

Ранее ведущая оппозиционная партия Южной Кореи, демократическая партия «Тобуро», инициировала процедуру импичмента в отношении Ким Ён Хёна, которого СМИ называли инициатором рекомендации президенту о введении военного положения.

Напомним, что президент Юн объявил военное положение 3 декабря, обосновав это необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы», предположительно, в связи с планами оппозиции отстранить главного прокурора и государственного аудитора.

Рената Валеева