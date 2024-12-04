Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на жителей Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нападении группы мигрантов на местных жителей в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Как сообщается в СМИ и соцсетях, группа мигрантов напала на казанцев, избив их подручными средствами и скрывшись с места происшествия. В результате 49-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следственным управлением СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал от руководителя Липского доклад об обстоятельствах дела и о результатах расследования.



Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

Рената Валеева