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Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на жителей Казани

08:00, 04.12.2024
Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на жителей Казани
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нападении группы мигрантов на местных жителей в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Как сообщается в СМИ и соцсетях, группа мигрантов напала на казанцев, избив их подручными средствами и скрывшись с места происшествия. В результате 49-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следственным управлением СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело. Бастрыкин потребовал от руководителя Липского доклад об обстоятельствах дела и о результатах расследования.

Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

Рената Валеева

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