В России могут ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах

Фото: Анастасия Фартыгина

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за несоблюдение санитарных норм в жилых помещениях. Об этом сообщили в РИА «Новости».



По словам депутата, проблема антисанитарии приобрела серьезный характер. Неубранные квартиры загрязняют воздух и создают дискомфорт для соседей, которые вынуждены обращаться в различные инстанции. Однако существующие меры принуждения оказались недостаточно эффективными.

Колунов предлагает увеличить штрафы и расширить перечень нарушений, подпадающих под антисанитарию. Кроме того, он считает необходимым рассмотреть возможность принудительного изъятия жилья, владельцы которого систематически нарушают санитарные нормы.

Депутат подчеркнул, что уполномоченные органы часто не могут попасть в антисанитарные квартиры, так как владельцы не впускают их. Поэтому необходимо ужесточить ответственность за подобные действия.

В настоящее время за антисанитарию предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 1 тыс. рублей. Колунов считает, что эти суммы недостаточно сдерживают нарушителей.

Напомним, что в Госдуме заявили об отсутствии предпосылок к снижению стоимости жилья в России. Более того, цена квадратного метра с большей вероятностью продолжит расти.

Анастасия Фартыгина