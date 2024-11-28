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Российские пловцы подают документы на визы для чемпионата мира в Будапеште

20:41, 28.11.2024

На турнир могут отправиться 28 спортсменов

Российские пловцы подают документы на визы для чемпионата мира в Будапеште
Фото: Динар Фатыхов

Завершившийся в Санкт-Петербурге чемпионат России на короткой воде стал отборочным для участия в чемпионате мира. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, попали в итоговый список.

Федерация водных видов спорта России сообщила, что пловцы уже подали документы на визы для участия в чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе.

Турнир пройдет в столице Венгрии с 10 по 15 декабря.


Дарья Беззубова

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