Российские пловцы подают документы на визы для чемпионата мира в Будапеште
На турнир могут отправиться 28 спортсменов
Завершившийся в Санкт-Петербурге чемпионат России на короткой воде стал отборочным для участия в чемпионате мира. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, попали в итоговый список.
Федерация водных видов спорта России сообщила, что пловцы уже подали документы на визы для участия в чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе.
Турнир пройдет в столице Венгрии с 10 по 15 декабря.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.