Российские пловцы подают документы на визы для чемпионата мира в Будапеште

На турнир могут отправиться 28 спортсменов

Фото: Динар Фатыхов

Завершившийся в Санкт-Петербурге чемпионат России на короткой воде стал отборочным для участия в чемпионате мира. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, попали в итоговый список.

Федерация водных видов спорта России сообщила, что пловцы уже подали документы на визы для участия в чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе.

Турнир пройдет в столице Венгрии с 10 по 15 декабря.







Дарья Беззубова