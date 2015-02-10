Президент РТ поручил разработать для учителей новую систему начисления зарплаты

На итоговой коллегии министерства образования РТ президент Татарстана Рустам Минниханов поручил минфину и минобру проработать новую систему начисления учителям зарплаты. Она должна учитывать результаты их работы.

Глава республики напомнил, что расходы на образование в РТ самые большие. Тем не менее, улучшения качества образования Минниханов не отметил. Вопросы президента РТ вызвала не инфраструктура, а люди.

Существующую систему материального стимулирования педагогов президент РТ назвал неэффективной. Учитывая, что их средний заработок равен средним доходам по РТ, «мы вправе требовать результат», - резюмировал Минниханов.

Добавим, что по данным Росстата за 9 месяцев 2014 года, средняя зарплата учителей общеобразовательных школ составила 28 тыс. 422 рубля.