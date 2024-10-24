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В Челябинской области начались волнения после убийства таксистки 17-летним подростком

21:52, 24.10.2024
В Челябинской области начались волнения после убийства таксистки 17-летним подростком
Фото: Реальное время

В Коркино, Челябинская область, начались массовые волнения жителей из-за убийства 40-летней женщины — водителя такси. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора области, власти и силовые структуры контролируют ситуацию.

На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и подразделения сил специального назначения Росгвардии. Подозреваемый в убийстве задержан, ему 17 лет. По версии следствия, у него с погибшей возник конфликт, и он ударил ее ножом.

В региональном управлении МВД сообщили, что задержаны были два человека, но причастность второго к убийству не подтвердилась.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован о происшествии и поручил своим заместителям, Алексею Фартыгину и Роману Воллерту, выехать в Коркино для координации действий. Семье погибшей окажут помощь.

Олег Исаков

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