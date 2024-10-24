Рост ВВП России в этом году может составить 3,9—4% — Путин

Рост ВВП России в этом году может составить 3,9—4%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Он напомнил, что в прошлом году России также удалось добиться существенного темпа роста экономики в районе 3,4—3,6 процента. В этом году положительная динамика сохранится.

Путин подчеркнул, что экономика России продолжает развиваться, несмотря на усиление санкционного давления со стороны западных стран.

Елизавета Пуншева