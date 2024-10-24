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Рост ВВП России в этом году может составить 3,9—4% — Путин

18:54, 24.10.2024
Рост ВВП России в этом году может составить 3,9—4% — Путин
Фото: Алексей Майшев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Рост ВВП России в этом году может составить 3,9—4%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Он напомнил, что в прошлом году России также удалось добиться существенного темпа роста экономики в районе 3,4—3,6 процента. В этом году положительная динамика сохранится.

Путин подчеркнул, что экономика России продолжает развиваться, несмотря на усиление санкционного давления со стороны западных стран.

Елизавета Пуншева

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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