Президент России: «Со своими проблемами будем справляться сами»

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Президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что Россия не будет вовлекать в свои проблемы институты, в развитии которых заинтересована.

— Мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться сами, — подчеркнул он.

Елизавета Пуншева