Коротышкин — о бронзе Минакова: «Это маленькая, но победа»

Призер Олимпийских игр по плаванию считает важным сам факт участия в международных стартах

Фото: Динар Фатыхов

Пловец Андрей Минаков, представляющий в этом сезоне казанский «Синтез», стал третьим на этапе Кубка мира по плаванию в корейском Инчхоне. Чтобы участвовать в международном старте, пловец ранее получил нейтральный статус у FINA.



Минаков завоевал бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 49,71 секунды.

— Этапы Кубка мира — это время простартовок, когда спортсмены только начинают свой спортивный сезон. За счет этих этапов ребята подходят к чемпионату мира. То, что он третий, не имеет никакого значения, главное, что он там, что это старт из 50 секунд, и важнее, какая будет динамика от старта к старту. То, что начали выступать на международных соревнованиях, — это маленькая, но победа, — прокомментировал результат Минакова призер Олимпийских игр по плаванию и чемпион мира Евгений Коротышкин для «Матч ТВ».





Дарья Беззубова