Пловец «Синтеза» Минаков завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Корее

Фото: Динар Фатыхов

Российский пловец Андрей Минаков стал третьим на этапе Кубка мира по плаванию в корейском Инчхоне. Это первое выступление россиянина на международных турнирах после получения нейтрального статуса.

Минаков завоевал бронзовую медаль в заплыве на 100 метров баттерфляем, проплыв дистанцию за 49,71 секунды.

Первое место в соревнованиях занял швейцарец Ное Понти с результатом 48,81 секунды. Вторым стал нидерландец Нильс Корстанье, показавший в финале 48,99 секунды.

Результаты финального заплыва:

1. Ное Понти (Швейцария) — 48,81.

2. Нильс Корстанье (Нидерланды) — 48,99.

3. Андрей Минаков (Россия) — 49,71.

Завтра Минаков выступит на 100-метровке в вольном стиле в рамках второго этапа Кубка мира в Инчхоне.

В нынешнем сезоне Минаков выступает за казанский СК «Синтез». Недавно пловец получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Зульфат Шафигуллин