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Полиция задержала замминистра энергетики России Сергея Мочальникова

16:34, 24.10.2024
Полиция задержала замминистра энергетики России Сергея Мочальникова
Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции задержали замминистра энергетики России Сергея Мочальникова, вопрос о мере пресечения будет рассмотрен в пятницу. Об этом сообщило РИА «Новости».

В правоохранительных органах утверждают, что материалы дела поступят в суд в пятницу.

Напомним, сегодня в Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве. Он занимал должность замминистра энергетики до 2021 года, отвечая за угольную отрасль и международную деятельность.

Дарья Пузикова

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