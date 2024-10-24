Полиция задержала замминистра энергетики России Сергея Мочальникова
Сотрудники полиции задержали замминистра энергетики России Сергея Мочальникова, вопрос о мере пресечения будет рассмотрен в пятницу. Об этом сообщило РИА «Новости».
В правоохранительных органах утверждают, что материалы дела поступят в суд в пятницу.
Напомним, сегодня в Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве. Он занимал должность замминистра энергетики до 2021 года, отвечая за угольную отрасль и международную деятельность.
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